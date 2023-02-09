Украинцы с 14 лет могут впервые оформить ID-карту в Польше

Молодые украинцы, которые из-за полномасштабного российского нападения были вынуждены покинуть родину и переехать в Польшу, могут оформить первый паспорт гражданина в форме ID-карты по достижению 14-летнего возраста. Соответствующая услуга доступна в обособленных подразделениях ГП «Документ» в Польше.

Оформить ID-карту можно в одном из подразделений в Варшаве, Кракове, Гданьске и Вроцлаве. Для этого необходимо представить следующие документы:

свидетельство о рождении;

паспорт гражданина Украины одного или двух родителей;

справку о регистрации места жительства (при наличии);

РНУКПН (регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов) или уведомление об отказе от его принятия (при наличии).

Лицо от 14 до 18 лет, имеющее зарегистрированное место жительства — во время оформления паспорта может по желанию подать запрос на получение РНУКПН с последующим отражением в паспорте.

Прием заявлений на оформление паспортных документов возможен как по предварительной записи, так и в порядке «живой очереди». Оплата сервисных услуг предприятия производится непосредственно на месте – с помощью сервиса онлайн-оплаты. Для этого при себе следует иметь смартфон и банковскую карту или ее реквизиты. Оплата наличными пока недоступна.

ID-карта впервые с 14 лет производится в течение 20 рабочих дней. При получении готовой ID-карты проводится процедура верификации, поэтому обязательно необходимо присутствие лица, на имя которого оформлен документ.

В случае неполучения гражданином паспорта в течение трех месяцев со дня его поступления в центр «Паспортный сервис» готовый документ возвращается территориальному подразделению ДМС для последующего хранения.

Источник: МВД