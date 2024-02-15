5 посилок в секунду: «Укрпочта» автоматизирует сортировочные линии на логистических терминалах и готовится к запуску доставки «на следующий день»

«Укрпочта» завершила установку автоматизированных сортировочных линий на логистическом терминале «Киев-Правый». Новое оборудование для линий сортировки международных, мелких и больших отправлений на этом терминале позволяет обработку 18 тыс. посылок в час и около 400 тыс. отправлений в сутки. Это около 5 посылок – ежесекундно.

Компания планирует автоматизировать мощности всех терминалов и завершить трансформацию логистической сети в первой половине 2024 года. Так, автоматизации подлежат 6 сортировочных терминалов: в Одессе, Киеве («Киев-Левый»), Днепре, Львове, Харькове и Хмельницком. Это позволит отказаться от ручной сортировки и повысить скорость обработки и доставки отправлений.

Во втором квартале 2024 года планируется открытие инновационного логистического терминала «Киев Левый», в котором будет работать еще один центр обработки международных посылок. Это существенно снизит сроки обработки. А еще в течение 2024 года «Укрпочта» планирует установить дополнительные автоматизированные линии для сортировки писем и газет. Кроме того, 14-16 логистических центров «Укрпочты» в других областных центрах и крупных городах Украины получат автоматизированные линии меньшей мощности для сортировки посылок и мелких отправлений. Это обеспечит 100% автоматическую обработку на всей территории Украины. Общая мощность составит около 2 млн отправлений в сутки. Эти работы планируется завершить в течение 3-4 месяцев.

«До войны мы планировали построить 7 автоматизированных терминалов за кредитные средства. Теперь запугаем 20+ таких терминалов за собственные. И все оборудование от украинских производителей, – добавил директор «Укрпочты» Игорь Смелянский.

В то же время «Укрпочта» внедряет новый подход к логистическим маршрутам. Перестройка логистической сети и оптимизация маршрутов доставки между терминалами, логистическими центрами и депо прямо, без лишних объездов и остановок позволит доставлять отправления клиентов во все областные центры Украины и большие города уже на следующий день.

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