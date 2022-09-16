«Укрпошта» будет доставлять дубликаты документов, заказанные через портал «Дія»

Для тех украинцев, которые из-за российско-украинской войны потеряли оригиналы документов, однако не могут восстановить их в органах ГРАГС, доступна возможность заказать изготовление дубликатов на портале «Дія» и получить с помощью компании «Укрпошта».
Для повторной выдачи доступны следующие документы:
- свидетельство о рождении,
- свидетельство об изменении имени,
- свидетельство о смерти,
- свидетельство о браке,
- свидетельство о расторжении брака.
Также онлайн можно заказать выписки из Реестра о государственной регистрации рождения, смерти, смены имени, брака (заключения и расторжения).
Повторно заказать свидетельство или выписку можно как для себя, так и для ближайших родственников. Для этого нужно добавить скан-копии документов, подтверждающих родственные отношения.
Чтобы воспользоваться доставкой дубликатов документов от компании «Укрпошта», необходимо на портале «Дія» выбрать соответствующий способ доставки документов по адресу или в ближайшее отделение. Доставка осуществляется по тарифу «Укрпошта Документи».