«Укрпошта» будет доставлять дубликаты документов, заказанные через портал «Дія»

Для тех украинцев, которые из-за российско-украинской войны потеряли оригиналы документов, однако не могут восстановить их в органах ГРАГС, доступна возможность заказать изготовление дубликатов на портале «Дія» и получить с помощью компании «Укрпошта».

Для повторной выдачи доступны следующие документы:

свидетельство о рождении,

свидетельство об изменении имени,

свидетельство о смерти,

свидетельство о браке,

свидетельство о расторжении брака.

Также онлайн можно заказать выписки из Реестра о государственной регистрации рождения, смерти, смены имени, брака (заключения и расторжения).

Повторно заказать свидетельство или выписку можно как для себя, так и для ближайших родственников. Для этого нужно добавить скан-копии документов, подтверждающих родственные отношения.

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Чтобы воспользоваться доставкой дубликатов документов от компании «Укрпошта», необходимо на портале «Дія» выбрать соответствующий способ доставки документов по адресу или в ближайшее отделение. Доставка осуществляется по тарифу «Укрпошта Документи».