Укрпошта почала шукати партнера для будівництва автоматизованого сортувального центру у Києві (у новій мережі буде 7 центрів та 62 депо)





Національний поштовий оператор «Укрпошта» продовжує виконувати масштабну інвестиційну програму для модернізації існуючої логістичної мережі. Відтак, компанія вже оголосила пошук партнера, з яким буде укладено договір оренди першого сучасного сортувального центру, що знаходитиметься під Києвом. Про це повідомив Міністр інфраструктури Владислав Криклій.

«Цифровізація та максимальна автоматизація всіх процесів залишається одним із головних пріоритетів у розвитку та роботі Укрпошти. Починаючи від сьогодні і до 19 лютого компанія збирає пропозиції від підрядників та партнерів, готових збудувати перший за 40 років сучасний автоматизований сортувальний центр для надання ще більш швидких та зручних поштових послуг населенню. Це стало можливим завдяки підтримці наших постійних міжнародних партнерів з ЄІБ та ЄБРР, разом з якими ми працюємо над проектом «Логістична мережа (Модернізація та цифровізація Укрпошти)», у рамках якого буде зведено 7 автоматизованих сортувальних центрів та 62 напівавтоматизованих депо», — зазначив очільник Міністерства.

За словами Владислава Криклія, реалізація цього проекту дозволить створити надсучасну логістичну мережу для обробки посилок, скоротить терміни доставки та покращить загальну якість поштових послуг для мільйонів українців. Це, у свою чергу, зможе поліпшити умови для ведення бізнесу в країні та забезпечити необхідну інфраструктуру для подальшого розвитку інтернет-торгівлі.

Головними вимогами до учасників є досвід будівництва великих логістичних центрів, наявність джерел фінансування від 10 млн доларів та власної земельної ділянки площею не менше 8 га зі зручним розташуванням не далі ніж 20 км від Києва. Результатом опрацювання пропозицій ринку стане пакет тендерної документації, який забезпечить відкриту міжнародну конкуренцію, рівні умови для всіх учасників, справедливість та прозорість процесу, вибір економічно найвигіднішої пропозиції.

«Проект із модернізації логістичної мережі Укрпошти нарешті отримує фізичні обриси та чіткі дедлайни. Першою ластівкою її великої реорганізації та автоматизації сортування посилок стане зведення сортувального центру на лівому березі Києва. І нам для цього потрібен надійний партнер. Для забезпечення прозорого та ефективного використання коштів компанію-партнера будемо обирати на Prozorro. Хоча закон про закупівлі не передбачає проведення саме цих торгів на майданчику. Зараз проводимо дослідження ринку, аби сформулювати чіткі вимоги та погодити усі технічні деталі перед запуском тендеру. Запрошуємо до участі усіх потенційних партнерів, які мають досвід реалізації таких масштабних проектів та бажання долучитися до першого за 40 років будівництва в Укрпошті», — у свою чергу відзначив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Раніше Укрпошта залучила близько 100 млн євро від ЄБРР та ЄІБ для модернізації існуючої логістичної мережі та реформування сільських поштових відділень. Відповідні угоди було укладено восени 2020 року за участі Міністерства інфраструктури.

Нагадаємо, що з сьогоднішнього дня Укрпошта відправлятиме міжнародні відправлення без «рукописних папірців» завдяки митним даним в електронному виді.

Джерело: Мінінфраструктури