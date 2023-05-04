Новости Украина 04.05.2023 в 10:45

«Укрпошта» представила почтовый выпуск «Гвардія Наступу». Донаты от его предзаказа будут направлены на помощь спецподразделениям

Вадим Карпусь

Автор новостей

Вместе с анонсом марки с горящим кремлем, «Укрпошта» объявила о выпуске еще одной марки – «Гвардія Наступу». Она выйдет 9 мая.

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«Ни на что не намекаем, просто марки выпускаем или, используя спортивную терминологию: вместо «бессмертного полка» играет Гвардія Наступу», — заявил директор АО «Укрпошта» Игорь Смилянский.

Этот почтовый выпуск посвящен защитникам и защитницам Украины, защищающим украинскую землю от захватчиков, и тем, кто отдал свою жизнь, защищая суверенитет и территориальную целостность нашего государства. Почтовый блок «Слава Силам оборони і безпеки України! Гвардія наступу» продолжает выпуск «Слава Збройним Силам Україны!», выпущенный в 2022 году. На марках изображены бойцы Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции Украины.

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В серию также войдут марки, посвященные СБУ и ГУР. Они выйдут уже в ближайшее время, но точные даты пока не сообщаются. На этот счет будут отдельные анонсы.

С 4 мая открыт предварительный заказ на почтовый набор «Слава Силам оборони і безпеки України! Гвардія наступу». Он включает:

  • Блок марок «Слава Силам оборони і безпеки України! Гвардія наступу»
  • Конверт «Слава Силам оборони і безпеки України! Гвардія наступу»
  • Карточку «Державна прикордонна служба України»
  • Карточку «Національна поліція України»
  • Карточку «Національна гвардія України»

Дополнительно Игорь Смилянский отметил, что все донаты, которые 4-9 мая будут собраны во время оформления предзаказа в почтовом маркете «Укрпошти», будут направлены на помощь спецподразделениям «Гвардії Наступу». Таким образом, каждый покупатель почтового блока «Слава Силам оборони і безпеки України! Гвардія наступу» непосредственно профинансирует предстоящее контрнаступление.


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