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«Укрпошта» запустила онлайн-предоплату на печатные издания

«Укрпошта» запустила онлайн-предоплату на печатные издания

«Укрпошта» запустила онлайн-предоплату на печатные издания


На обновлённом сайте компании «Укрпошта» была запущена тестовая версия проекта, который позволит украинцам оформлять предоплату на печатные издания онлайн.

В тестовой версии сервиса по онлайн-подписки клиенты могут выбрать любое общегосударственное или иностранное печатное издание, а также электронные издания. Подписные каталоги насчитывают более 3 тыс. газет и журналов: 2252 индекса всеукраинских изданий и 814 — изданий зарубежных стран.

Нужное издание можно найти и выбрать по названию, подписному индексу, тематике. На странице издания размещена информация о языке издания, периодичности выхода, минимальном сроке подписки и тому подобное. Клиент может рассчитаться за оформленный заказ платёжной картой без уплаты дополнительной комиссии.

Для оформления подписки онлайн нужно выполнить следующие действия:

  1. Зайти на сайте «Укрпошта» в раздел «Предплатить».
  2. Выбрать нужное издание по названию, подписному индексу или тематике.
  3. Указать подписной период, в течение которого клиент желает получать издание.
  4. Добавить «в корзину» избранное издание.
  5. Нажать «оформить заказ».
  6. Обязательно указать фамилию, имя заказчика, почтовый адрес, по которому будет осуществляться доставка издания, телефон и электронный адрес, на которыю заказчику придёт сообщение о подтверждении принятого заказа.

В компании считают, что запуск этой функции приведет к росту количества подписок, ведь их оформление и оплата теперь значительно упростились.

Источник: Министерство инфраструктуры Украины

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