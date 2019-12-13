«Укрпошта» запустила онлайн-предоплату на печатные издания

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На обновлённом сайте компании «Укрпошта» была запущена тестовая версия проекта, который позволит украинцам оформлять предоплату на печатные издания онлайн.

В тестовой версии сервиса по онлайн-подписки клиенты могут выбрать любое общегосударственное или иностранное печатное издание, а также электронные издания. Подписные каталоги насчитывают более 3 тыс. газет и журналов: 2252 индекса всеукраинских изданий и 814 — изданий зарубежных стран.

Нужное издание можно найти и выбрать по названию, подписному индексу, тематике. На странице издания размещена информация о языке издания, периодичности выхода, минимальном сроке подписки и тому подобное. Клиент может рассчитаться за оформленный заказ платёжной картой без уплаты дополнительной комиссии.

Для оформления подписки онлайн нужно выполнить следующие действия:

Зайти на сайте «Укрпошта» в раздел «Предплатить». Выбрать нужное издание по названию, подписному индексу или тематике. Указать подписной период, в течение которого клиент желает получать издание. Добавить «в корзину» избранное издание. Нажать «оформить заказ». Обязательно указать фамилию, имя заказчика, почтовый адрес, по которому будет осуществляться доставка издания, телефон и электронный адрес, на которыю заказчику придёт сообщение о подтверждении принятого заказа.

В компании считают, что запуск этой функции приведет к росту количества подписок, ведь их оформление и оплата теперь значительно упростились.

Источник: Министерство инфраструктуры Украины