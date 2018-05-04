«Укртелеком» грозится отключить с 14 мая систему экстренного оповещения населения в Киевской области, если ОГА не начнет платить по долгам

Крупнейший в стране оператор фиксированной связи «Укртелеком» сообщил о намерении отключить от электропитания систему оповещения по всей Киевской области из-за того, что Киевская ОГА не дает деньги на ее обслуживание. Сразу оговорим, что к Киеву это не относится.

Для начала отметим, что «Укртелеком» является одним из предприятий, которые могут осуществлять эксплуатационно-техническое обслуживание аппаратуры и технических средств оповещения. Само собой, не бесплатно. Этот вопрос входит в компетенцию областных государственных администраций, которые обязаны заключить договор и выделить соответствующее финансирование для этих целей.

Но Киевская ОГА, как сообщают в «Укртелекоме», чья аппаратура оповещения исторически располагается на территории отдельных подразделений компании и обслуживается ее работниками, уже два года подряд игнорирует подписание соответствующих договоров для финансирования работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию аппаратуры и технических средств оповещения. В компании подчеркивают, что относился с пониманием к ситуации в стране и важности наличия системы территориального оповещения, поэтому все это время поддерживал систему в рабочем состоянии (обслуживание, ремонт и т.п.) за свой счет. Но, как говорится, всему есть предел и, видимо, терпение у оператора закончилось.

«»Укртелеком» неоднократно обращался к Киевской ОГА с предложением о заключении соглашения, ведь за почти 2,5 года оператор не получал от КОДА никаких средств за электроэнергию, потребленную оборудованием оповещения, но тщетно. Также Киевская ОГА не инициировала проведение тендера на закупку работ по обслуживанию аппаратуры», — отметили в компании.

По мнению руководства «Укртелекома», такое отношение свидетельствует о том, что эта система оповещения не является приоритетной для обладминистрации. Компания предложила властям демонтировать и вывезти технику по согласованному графику, заранее предупредив, что с 14 мая этого года обесточит аппаратуру системы оповещения.

В «Укртелекоме» отметили, что готовы обсудить возможные варианты сотрудничества, добавив, что оборудование произведено еще в 70-80 годах прошлого века и его поддержка обходится очень недешево.

Источник: «Укртелеком»