«Укрзалізниця» предупреждает о возможных сбоях в работе фирменного онлайн-сервиса по продаже билетов booking.uz.gov
«Укрзалізниця» опубликовала короткое сообщение с предупреждением о возможных сбоях в работе фирменного онлайн-сервиса бронирования и продажи билетов (booking.uz.gov.ua).
В пресс-службе национального оператора железнодорожных транспортных перевозок не стали конкретизировать причину неполадок, но заверили, что разработчики активно работают над исправлением ошибок и вскоре все должно заработать как следует.
В последних раз проблемы в работе фирменного сервиса и мобильного приложения «Укрзалізниці» наблюдались в конце прошлого года. Тогда система попросту не выдержала наплыва посетителей, желающих купить билеты на рейсы в предпраздничный период.
Источник: «Укрзалізниця»