«Укрзалізниця» предупреждает о возможных сбоях в работе фирменного онлайн-сервиса по продаже билетов booking.uz.gov

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«Укрзалізниця» опубликовала короткое сообщение с предупреждением о возможных сбоях в работе фирменного онлайн-сервиса бронирования и продажи билетов (booking.uz.gov.ua).

В пресс-службе национального оператора железнодорожных транспортных перевозок не стали конкретизировать причину неполадок, но заверили, что разработчики активно работают над исправлением ошибок и вскоре все должно заработать как следует.

В последних раз проблемы в работе фирменного сервиса и мобильного приложения «Укрзалізниці» наблюдались в конце прошлого года. Тогда система попросту не выдержала наплыва посетителей, желающих купить билеты на рейсы в предпраздничный период.

Источник: «Укрзалізниця»