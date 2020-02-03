«Укрзалізниця» запустила курьерскую доставку багажа (пока в пилотном режиме на трех маршрутах)

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«Укрзалізниця» сегодня объявила о запуске новой услуги для пассажиров — доставки ручной клади к поезду или с него. Начиная с сегодняшнего дня сервис работает в пилотном режиме.

На данный момент воспользоваться фирменной доставкой багажа от «Укрзалізниці» можно на вокзалах Киев-Пасажирький, Днепр, Львов, Харков-Пасажирский для поездов № 79/80 Днепр — Киев — Днепр, № 92/91 Львов — Киев — Львов, № 63/64 Харьков — Киев — Харьков.

На выбор есть два варианта доставки — от вокзала до вокзала или адресная от двери до двери. В первом случае плата за услугу составляет 200 грн, во втором — 350 грн.

Воспользоваться новыми услугами сможет любой желающий, но особенно полезными, как отмечают в компании, они будут для семей с детьми, пожилых людей, путешествующих самостоятельно, а также для лиц с инвалидностью.

Адресная доставка предусматривает, что курьер сам заберет кладь и доставит до конечного адреса. К перевозке принимают ручную кладь пассажира весом до 36 кг включительно.

Пока неясно, предоставляет ли оператор какие-либо гарантии и обеспечивается ли багаж страховкой на случай кражи или потери.

Источник: «Укрзалізниця»