«Укрзалізниця» внедрит услугу электронного списка ожидания на билеты

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В 2018 году национальный железнодорожный оператор «Укрзалізниця» планирует запустить в электронном виде услугу «Лист ожидания». Об этом заявил исполняющий обязанности председателя правления компании Евгений Кравцов.

В случае отсутствия билетов на необходимый поезд пассажиры смогут заполнить заявку и зарегистрироваться в электронной очереди. Как только билеты на поезд появятся в продаже, такие пользователи будут иметь приоритетное право на выкуп билетов. Кравцов отметил, что всегда есть определённое количество резервных билетов.

«Это государственная, военная бронь. Ещё часть (пассажиров) возвращает уже купленные билеты – таких до 10%. Самый правильный способ продать такие билеты – через waiting list. Когда человек регистрируется, запрашивает направление и когда билеты появляются – имеет право их выкупить», – сказал Евгений Кравцов.

Он пояснил, что такая система работает подобно Telegram-ботам, которые ищут свободные билеты. В настоящее время ведутся работы, чтобы реализовать этот сервис на сайте компания «Укрзалізниця». Но сроки его внедрения пока не называются.

Источник: hromadske