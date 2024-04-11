«Укрзалізниця» открыла доступ к мониторингу билетов с возможностью автовыкупа через приложение

«Укрзалізниця» сообщила об общем запуске функции мониторинга билетов с возможностью автовыкупа. Ранее компания провела тестирование услуги с участием более 3000 пользователей, получила около 500 сообщений с предложениями и исправлениями, а теперь готова предложить эти возможности всем пользователям своего приложения.

Отмечается, что отныне для пользователей, авторизованных через «Дія.Підпис», доступен мониторинг двух типов:

мониторинг на поезда, которые уже в продаже (с возможностью отслеживать наличие конкретных мест);

мониторинг на направления (с возможностью отслеживать появление в продаже поездов между выбранными городами).

В случае мониторинга конкретного поезда также возможно включить функцию автоматической покупки билетов. Для этого надо внести данные пассажиров и оплатить заказ. При активации функции сразу будет происходить снятие средств. В случае, если мониторинг будет отменен или нужные билеты не найдутся, средства вернутся на карту автоматически.

Когда необходимые билеты будут найдены, пользователи будут получать пуш-уведомления в приложении. Если активирована функция автовыкупа, то пользователям будет приходить пуш-уведомление об уже выкупленных билетах.

Мониторинг билетов и автоматический выкуп недоступны для поездов в/из Польши (кроме Интерсити+) и прямого поезда Киев — Вена. Однако пользователи могут получить оповещение об открытии продажи билетов на эти направления.

Приложение «Укрзалізниця» доступно для мобильных платформ Android и iOS.