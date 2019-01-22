Ультрабюджетный смартфон Xiaomi Redmi Go с ОС Android 9.0 (Go Edition) сертифицирован в Таиланде

Базы данных правительственных агентств различных стран, сертифицирующих оборудование связи и другие электронные устройства, служат надежным источником сведений о готовящихся к выходу на рынок смартфонах. Одним из таких является ультрабюджетная модель Xiaomi Redmi Go под управлением ОС Android 9.0 (Go Edition). Грядущая новинка ранее успела отметиться в базах данных американского регулятор FCC, европейского EEC и малайзийского SIRIM. Теперь же устройство засветилось на сайте таиландского регулятора NBTC.

Сам по себе факт прохождения сертификационных испытаний в еще одной стране – очередной явный признак скорого анонса устройства. Что интересно, запись в базе NBTC, кроме модельного номера (M1903C3GG), содержит еще и упоминание коммерческого названия новинки. И теперь можно с очень большой долей уверенности утверждать, что самая доступная модель бренда Redmi модельного ряда 2019 года будет называться Redmi Go.

Увы, точные спецификации устройства пока неизвестны, его изображений пока тоже нет. Но вскоре Redmi Go должен быть сертифицирован китайским регулятором TENAA и тогда мы узнаем все подробности. Пока же можно отметить предполагаемые характеристики и цену: экран диагональю 5,9 дюйма, 1 ГБ ОЗУ и 16 ГБ встроенной флэш-памяти, одинарные камеры при цене $50-70.

Анонс Redmi Go ожидается уже после китайского Нового года. То есть, во второй половине февраля. Тогда же должна быть представлена модель Redmi Note 7 Pro, более продвинутая версия Redmi Note 7 (на заглавном изображении).

Источник: Gizmochina