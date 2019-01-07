Ультратонкий ноутбук Acer Swift 7 стал ещё тоньше и легче, но его цена – $1700

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Компания Acer представила обновлённую версию своего лёгкого, тонкого и дорогого ноутбука Swift 7. Новинка стала ещё компактнее и легче, но в то же время производительнее.

Новая модель ноутбука Acer Swift 7 модельного ряда 2019 года оснащена процессором Intel Core-i7 8-го поколения. Используемый 2-ядерный чип Core-i7 8500Y может обходиться без активной системы охлаждения, что актуально для лёгких и компактных систем. Устройство также содержит 8 ГБ оперативной памяти и встроенный твердотельный накопитель ёмкостью 256 ГБ.

Ноутбук Acer Swift 7 образца 2019 года содержит 14-дюймовый сенсорный дисплей с Full HD разрешением 1920×1080 точек. Аппарат выполнен в чрезвычайно компактном корпусе, толщина которого составляет менее 1 см (9,95 мм), а масса – менее 2 фунтов (907 г). Учитывая компактные размеры, в устройстве предлагается ограниченное количество интерфейсных разъёмов: два порта USB-C/Thunderbolt на правой боковой грани и разъём для наушников на левой грани. При этом новинка может работать без подзарядки до 10 часов. Рамки вокруг дисплея – минимальные, а веб-камера выдвигается из клавиатурного блока.

Ультратонкий ноутбук Acer Swift 7 поступит в продажу в мае по цене $1699.

Источник: Engadget