Умная подвеска Pendant за $99 запомнит все, что вам говорили за день, а ИИ — проанализирует

В рядах ИИ-гаджетов прибыло — компания Limitless представила новое носимое устройство Pendant, которое несколько напоминает клипсу или подвеску. Суть в том, что вы ее носите на себе целый день, а она записывает ваши разговоры и анализирует их, чтобы выдать в итоге краткое содержание.

Подобно AI Pin, который на днях раскритиковали обозреватели, Pendant можно прикрепить на одежду или носить на шнурке на шее. Подвеска — часть общей экосистемы Limitless и в целом подобные Pendant функции можно использовать в отдельном приложении и без самого устройства (есть страница в интернете, а также приложения для Mac и Windows).

«Основная работа связана со встречами. Подготовка к разговорам, транскрибирование, заметки в реальном времени и предоставление итогов», — говорит гендиректор Limitless Дэн Сирокер.

Батареи устройства, по словам Сирокера, «хватит на 100 часов». Pendant также будет использовать технологию, которая поможет микрофону сосредоточиться непосредственно на человеке, разговаривающем рядом, и убрать посторонние звуки.

Устройство имеет «режим согласия» — если система обнаружит новый голос, и не услышит согласия на запись, то не начнет ее; а также индикатор, который будет светиться во время записи.

Стоимость Pendant — $99, однако еще по $20 в месяц придется платить за подписку. В продажу устройство поступит в августе.

Онлайн-курс "React Native Developer" від robot_dreams. Опануйте кросплатформну розробку на React Native та навчіться створювати повноцінні застосунки для iOS та Android. Програма курсу і реєстрація

Источник: The Verge

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.