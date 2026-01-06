"Умные кирпичики" Lego добавляют интерактивности и ориентированы на фанатов "Звездных войн"

На выставке CES 2026 компания Lego представила новую систему Smart Play, в которой добавила интерактивные и чувствительные к действиям элементы к своей традиционно аналоговой франшизе. В основе системы — Smart Brick, которую в компании называют самым большим изобретением Lego с 1978 года.

Первые два набора Smart Play — оба в тематике Star Wars — выйдут 1 марта, а предзаказ откроются ранее. Набор Luke’s Red Five X-wing будет стоить $69,99, а больший Throne Room Duel and A-wing — $159,99. В частности, набор Darth Vader’s Throne Room Duel & A-Wing из 962 деталей включает две Smart Bricks, три Smart-минифигурки и пять Smart-тегов. В этих наборах Smart Play используется для анимации персонажей, таких как Люк Скайуокер и принцесса Лея, и для взаимодействий вроде дуэлей на световых мечах.

Джулия Голдин, топ-менеджер The Lego Group, ответственная за продукты и маркетинг, отмечает, что компания не рассматривает Smart Brick как единственное или безальтернативное будущее Lego. Она не обещает, что все будущие наборы обязательно будут использовать эти кирпичики, и не подтверждает, что они станут базой для масштабных бренд-расширений вроде Lego Pokemon. Голдин руководила успешным выходом Lego на рынок наборов для взрослых — от цветочных букетов за $50 до коллекционных моделей Millennium Falcon за $850 — и убеждена, что со временем Smart Bricks появятся и во взрослых сериях. По ее словам, в таком формате Smart Play может придать этим наборам другой смысл.

«Мы не ставим на карту все, делая ставку на то, что это — будущее всего. Мы не привязаны к этому. В то же время, Smart Play — это не кратковременный эксперимент, а огромная возможность для будущего, и она не ограничивается детской аудиторией. Программное обеспечение и прошивка — мы можем их корректировать. Если люди захотят определенных сценариев поведения, мы начнем разрабатывать соответствующие функции», — отмечает Голдин.

Система Smart Play состоит из нескольких элементов: кирпичики формата 2×4 (Smart Brick), тайлов Smart Tag и Smart Minifigures. Smart Bricks и минифигурки способны распознавать Smart Tags вблизи — это безпупковые тайлы 2×2 с уникальными цифровыми идентификаторами, которые определяют поведение элементов. Например, если Smart Tag входит в набор для сборки вертолета, Smart Brick загорается и воспроизводит звуки пропеллера. Встроенный акселерометр позволяет адаптировать эти эффекты к реальным движениям: кирпичик «понимает», когда модель летит, ускоряется или переворачивается.

Smart Bricks работают на запатентованном ASIC-чипе. Он использует магнитное позиционирование ближнего поля для распознавания тегов, а также содержит миниатюрный динамик, акселерометр и LED-массив. Для взаимодействия между несколькими Smart Bricks компания разработала Bluetooth-протокол BrickNet, который позволяет им работать синхронно. В Lego заявляют, что BrickNet защищен усиленным шифрованием и механизмами контроля приватности. Обновления прошивки осуществляются через приложение по Bluetooth. При этом система не требует никакой предварительной настройки для сопряжения элементов, а главное — не использует экраны, что отдельно подчеркивается как преимущество для детей и родителей.

В то же время на сайте Lego указано, что предусмотрены Smart Tags даже для анимации Lego-туалетов. По словам Голдин, Smart Brick и Smart Play рассматриваются как платформа, которая будет эволюционировать. У компании уже есть планы дальнейшего развития, но при этом считает систему опциональной: фанаты Lego могут активно ее использовать или полностью игнорировать. Smart Bricks и тайлы должны стать многофункциональным инструментом в «наборе инструментов» строителя. Сегодня, по аналогии, детали в форме хот-догов могут превращаться в цветы, а в будущем Smart Tag медицинского сканера может работать как сигнализация, если прикрепить его к полицейской тюрьме в Lego-городе и минифигурка попытается сбежать.

Lego также планирует расширять линейку интерактивных тайлов и минифигурок, что открывает возможности для новых комбинаций. Голдин предлагает представить сценарий, в котором умные минифигурки Lego Star Wars взаимодействуют с минифигурками Lego Marvel. Поскольку обе вселенные контролирует Disney — партнер Lego, такой кроссовер выглядит вполне реалистичным. На вопрос, будут ли взаимодействия с учетом конкретных персонажей — подобные тому, как в игре Lego Dimensions 2015 года Соник реагировал на звуковую отвертку Доктора Кто, — Голдин отвечает, что такие моменты предусмотрены.

Часть системы действий персонажей будет проектировать сама компания, но большинство, по ее словам, будут возникать благодаря изобретательности фанатов. Сейчас это означает открытие неожиданных эффектов через сочетание заранее запрограммированных тайлов и кирпичиков. Если тайл определяет конструкцию как транспорт, она не только воспроизводит соответствующие звуки, но и реагирует на резкие остановки, «столкновение» или «заправку». Если самолет Lego с Smart Brick несколько раз резко поднимать и опускать, система может подать сигнал тревоги; а при наличии Smart-пилота минифигурка может реагировать паникой через аудио.

Система поддерживает не только взаимодействия «один к одному», но и более сложные сценарии между несколькими элементами. Впрочем, пользователи не могут самостоятельно программировать поведение — по крайней мере пока что. Директор Lego Creative Play Lab Том Дональдсон не исключает, что возможность пользовательского программирования появится в будущем. По его словам, фанаты определенно этого захотят, но компания не планирует начинать с этого и сначала должна создать безопасную, защищенную от взломов среду.

Источник: The Verge