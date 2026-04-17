Студия Lucasfilm представила финальный трейлер фильма «Мандалорец и Грогу» в рамках презентации Disney на CinemaCon. Картина станет первым проектом франшизы «Звездные войны» в кинотеатрах с 2019 года, а ее мировой релиз запланирован на 22 мая 2026 года.





В центре сюжета окажутся Дин Джарин и Грогу, которые теперь официально работают на Новую Республику. Им поручена опасная миссия по выслеживанию уцелевших офицеров Имперского остатка. В трейлере звучит фраза, задающая тон всей картине: «Старики защищают молодых… а потом молодые защищают старых».

Актерский состав пополнился громкими именами. Сигурни Уивер исполнит роль полковника Уорд, ветерана Восстания и лидера рейнджеров Адельфи. Еще одним сюрпризом стало появление Джереми Аллена Уайта в роли Ротты — взрослого сына Джабби Хатта, который впервые появился в анимационном фильме «Войны клонов».





Посетителям выставки показали первые 17 минут фильма. Судя по описаниям, лента делает упор на масштаб и визуальное качество. Режиссер Джон Фавро подтвердил, что более 49 минут фильма снято специально для формата IMAX, что обеспечит максимальный уровень погружения.

В трейлере также появились знакомые фанатам персонажи: Зеб Оррелиос из сериала «Повстанцы» и охотник за головами Эмбо. Большая часть действий, показанных в ролике, происходит в заснеженных локациях Внешнего Кольца, где герои вступают в схватку с превосходящими имперскими силами.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Билеты на фильм поступают в продажу уже сегодня, 17 апреля. Создатели подчеркивают, что проект сохранит ту эмоциональную связь между героями, за которую зрители полюбили сериал, но перенесет их приключения на совершенно новый технический уровень.

Джон Фавро и Дэйв Филони обещают, что «Мандалорец и Грогу» станет началом новой главы в истории далекой-далекой галактики, объединяя фанатов как оригинальной трилогии, так и современных анимационных и игровых шоу на Disney+.

Источник: Gizmodo