Совомедведь, микониды и красный дракон — Lego выпустит конструктор Dungeons & Dragons из 3745 элементов к 50-летию игры

Набор включает легендарных существ из игры, таких как микониды, бехолдер, смещенный зверь и огромный красный дракон.

Lego наконец-то показала набор Dungeons & Dragons из 3745 элементов, разработанный совместно с Wizards of the Coast (компания, которая выпускает настольную игру с 1997 года). Стоимость конструктора — $360, а предварительный заказ можно оформить в начале апреля в Lego Store (для Lego Insiders с 1 апреля, для остальных — с 4-го).

Конструктор Dungeons & Dragons основан на дизайне Лукаса Болта, который был одобрен в январе в рамках конкурса Lego Ideas. В набор входят постоялый двор на берегу реки, расположенный возле древней крепости, вместе со сторожевой башней и подземельем. Команда Lego Design повторила оригинальную модель Болта, но добавила съемные крыши и несколько дополнительных деталей.

Всего в наборе есть шесть мини-фигурок Lego: орк-разбойник, гном-боец, эльф-волшебник, дварф-священнослужитель, драконорожденный бард и человек-злодей (набор, содержащий только мини-фигурки, будет доступен с осени). Также можно сложить монстров из кирпичиков Lego — скелеты, совомедведя, смещенного зверя, желатиновый куб, конечно же большого красного дракона и других существ.

Lego также выпустит приключенческую книгу, которую можно использовать во время игры — она появится в доступе с 1 апреля как в физическом, так и цифровом виде.

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Источник: Polygon, The Verge

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