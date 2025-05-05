Epic Games Store раздает LEGO Star Wars: The Skywalker Saga — игру можно забрать только сегодня

Epic Games Store раздает LEGO Star Wars: The Skywalker Saga — полную версию игры можно бесплатно добавить в библиотеку только сегодня.

Предложение действует только один день и приурочено к неофициальному «Дню Звездных войн», поэтому взять игру можно до 5 мая до 18:00 в Epic Games Store. Чтобы забрать ее, надо просто зайти на платформу, нажать «Получить», и она останется в библиотеке. Акция не требует подписок или оплаты.

Это полная версия LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, которая охватывает все девять фильмов основной киносаги — от «Скрытая угроза» до «Скайуокера. Восхождение». Игроки сами выбирают, с какой трилогии начать. Всего в игре более 300 игровых персонажей, включая героев, злодеев, дроидов и охотников за головами. Также можно посетить до 23 знакомых планет и путешествовать между ними в свободном режиме.

В арсенале — более 100 транспортных средств, среди них и те, на которые можно садиться на абордаж во время боя. В игре обновлена боевая система: есть комбо-цепи, контратаки, точное прицеливание из бластеров, а также боевые навыки джедаев со световыми мечами и Силой. Игроков также поощряют к исследованию мира — за это можно получить Кайбер-кирпичи. Они открывают новые функции и улучшают способности персонажей разных классов. В цифровом издании, которое сейчас раздают, есть бонус — классический игровой Оби-Ван Кеноби.

Без акции LEGO Star Wars: The Skywalker Saga стоит ₴649. Она доступна на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.

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Источник: Epic Games Store