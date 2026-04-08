Стивен Содерберг поставил финальную точку в проекте о Бене Соло из вселенной Star Wars

Концепт-арт Бена Соло в роли джедая / Источник: Reddit

Стивен Содерберг, известный своими смелыми экспериментами с цифровыми форматами и операторской техникой, поставил точку в обсуждениях своей участия во франшизе «Звездные войны». Режиссер, который часто использует камеры RED и мобильные устройства для создания кино, официально заявил, что не планирует возвращаться к разработке фильма о Бене Соло. Это решение разочаровало часть фанатов, которые надеялись увидеть мрачную историю становления сына Хана Соло и Леи Органы в исполнении Адама Драйвера.


Слухи о возможном участии Содерберга появились после того, как в сети начали обсуждать новую стратегию Disney+ по созданию более взрослого и технически сложного контента. Режиссер всегда делал акцент на цифровой обработке и динамическом монтаже, что могло бы вдохнуть новую жизнь во франшизу «Звездные войны» и ее будущие релизы. Однако в своем последнем интервью Стивен был лаконичным, отвергнув любые предположения о работе над секретным сценарием для Lucasfilm.

Техническая сторона фильма о Бене Соло, если бы он состоялся, могла бы базироваться на использовании движка Unreal Engine 5 для создания виртуальных миров, как это уже делали в сериале «Мандалорец» и других проектах Disney. Содерберг, который славится своим умением работать с минимальным освещением и высоким разрешением, мог бы выжать максимум из современных сенсоров. Но пока лучшие фильмы Стивена Содерберга остаются за пределами далеких галактик, фокусируясь на криминальных драмах и триллерах.

Стівен Содерберг — американський кінорежисер / Джерело: Wikipedia
Стивен Содерберг — американский кинорежиссер / Источник: Wikipedia

Отказ Содерберга означает, что Lucasfilm придется искать других визионеров для расширения линейки «Anthology». Зрители, которые ждут новостей о фильмах «Звездные войны» 2026 года, продолжают следить за разработкой ленты о Рей и новой Академии джедаев. Содерберг же сосредоточен на собственных независимых проектах, где он имеет полный контроль над цветокоррекцией и финальным монтажом. Это вписывается в его стратегию отказа от крупных корпоративных брендов в пользу авторского кино и новых стандартов видеопроизводства.

