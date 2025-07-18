«Уничтожение денег и времени»: Гейб Ньюэлл из Valve раскритиковал бизнес-модель «сначала презентация, а потом думать, как реализовать»

В интервью ютуберу сооснователь Valve Гейб Ньюэлл раскритиковал современный венчурный капитализм, который сначала привлекает инвестиции, а потом думает, что с ними делать.

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Во время разговора с блогером Залкаром Салиевым, который позиционирует себя как интервьюера с успешными американцами, владелец Steam дал совет людям, которые начинают бизнес. Если коротко, он призвал игнорировать самую распространенную модель в современной условной Кремниевой долине. Полного интервью еще нет, но есть избранные фрагменты.

«Я вижу многих людей, которые попадают в ситуации, думая, что им нужен только презентационный документ для венчурных фондов, чтобы привлечь капитал. И это очень небрежное начало для организации. Если вы создаете ценность для людей, капитал придет к вам. Вероятно, в меньшем количестве, чем в противном случае», — говорит Ньюэлл.

Он предлагает создавать имеющимися средствами что-то, что реально полезно и работает, а затем искать пути развития. Однако большинство современных корпораций и стартапов работает способом, который Гейб не одобряет. Ярким примером может стать презентация фактически отсутствующих возможностей Siri, из-за которой Apple уже получила судебный иск. Следующие слова очень хорошо очерчивают ситуацию:

«Имея огромный капитал, а затем говоря: «О, вся та ложь, которую мы рассказывали в нашей презентации, теперь нам нужно нанять целую кучу людей, чтобы двигаться по этой траектории», я думаю, что это отличный способ уничтожить кучу денег и потратить кучу человеческого времени», — добавляет игровой миллиардер.

Гейб Ньюэлл призывает создавать что-то нужное клиентам, опираться на них и учитывать их мнение, а не пытаться силой продать вымышленный и оторванный от потребностей продукт.

«Ключ в том, чтобы игнорировать все посторонние факторы и просто сосредоточиться на том, «как нам сделать наших клиентов счастливее», не так ли? Если вы слушаете своих клиентов и сосредотачиваетесь на них, построить бизнес невероятно легче. Основное внимание всегда должно быть сосредоточено на ваших клиентах, на ваших партнерах и на ваших сотрудниках. А потом со временем все станет на свои места».

Чувство, что кто-то планирует продать что-то ненужное или что-то, чего у него неточень часто возникает в современном технологическом мире. Ярким примером можно считать недавнее усиленное внедрение виртуальной реальности, который впоследствии уступило моде на искусственный интеллект. Напротив, игровой магазин Steam в свое время стал именно тем, чего ждали, и впоследствии сделал Valve небольшой компанией с огромными доходами и заработной платой.

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Источник: PC Gamer