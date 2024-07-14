Valve, владелец Steam — небольшая компания с огромными зарплатами, это выяснил суд

Раздел Игры выходит при поддержке ?

Судебные документы показывают, что Valve, владелец магазина игр Steam и производитель консоли Steam Deck, имеет небольшой штат и огромный зарплатный фонд.

Данные были обнародованы в рамках активного иска к Valve от инди-разработчика игр Wolfire Games. Истец утверждает, что Valve несправедливо доминирует в индустрии компьютерных игр из-за того, как работает сервис Steam. Хотя значительная часть информации по делу была скрыта, создатель SteamDB Павел Джундик опубликовал ссылка на данные в своей учетной записи X. Позже сам документ был удален, но The Verge впоследствии опубликовал неотредактированные финансовые данные из документа в таблице.

Данные свидетельствуют, что Valve имеет четыре отдела: администрирование, игры, Steam и аппаратное обеспечение. Финансовые данные и количество сотрудников для каждого из этих подразделений охватывают период с 2003 по 2021 год. По состоянию на 2021 год в Valve работало 336 сотрудников. Вполне вероятно, что общее количество персонала сейчас выше, частично благодаря успешному запуску Steam Deck в начале 2022 года, что почти наверняка заставило аппаратный отдел Valve нанять больше людей.

Только 79 сотрудников Valve работали над Steam в 2021 году. Валовая оплата труда членов команды Steam составила $76 446 633. В разделе «Игры» в 2019 году Valve достигла максимума в 201 сотрудника с валовой зарплатой $236 798 782. В 2021 году в разделе «Администратор» работало всего 35 сотрудников, но валовая зарплата достигала огромных $157 999 567.

Несмотря на то, что информация об общем количестве работников игр интересна, нет данных о доходах и прибыли Valve. Однако новые данные подтверждают информацию из опубликованного справочника Valve — в нем компания утверждает, что прибыль на одного сотрудника «выше, чем у Google, Amazon или Microsoft».

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Источник: The Verge

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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