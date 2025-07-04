Где $100 млн?! Сотрудники OpenAI перешли в Meta и не получили бонус, о котором рассказывал Сэм Альтман

Трое бывших сотрудников OpenAI перешли на работу в Meta, где их не ждал тот заоблачный бонус, о котором недавно рассказал их экс-работодатель Сэм Альтман.

Более того, один из них, Лукас Байер, назвал слова своего бывшего шефа «фейковыми новостями». Интересно, как теперь отреагирует OpenAI и как повлияет эта информация на намерения остальных потенциальных перебежчиков, которые, вероятно, уже мысленно выстроились в очередь за желанными $100 млн.

Как рассказывает Wccftech, в ноябре Лукас Байер и двое его коллег, Александр Колесников и Сяохуа Чжай, присоединились к OpenAI, чтобы открыть офис компании в Цюрихе. На днях Байер написал в X, что он и указанные его коллеги присоединились к Meta. Интересно, что еще раньше это трио работало в Google DeepMind. Байер говорит, что ни ему, ни Колесникову, ни Чжаю не выплачивали за подписание контракта $100 млн.

hey all, couple quick notes:

1) yes, we will be joining Meta.

2) no, we did not get 100M sign-on, that’s fake news. Excited about what’s ahead though, will share more in due time! cc @__kolesnikov__ and @XiaohuaZhai. — Lucas Beyer (bl16) (@giffmana) June 26, 2025

«Привет всем, несколько коротких замечаний: 1) да, мы присоединимся к Meta 2) нет, мы не получили 100 миллионов за вход, это фейковые новости. С нетерпением жду будущего, поделюсь информацией позже!».

Как можно убедиться, Лукас Байер не слишком много рассказал о переходе на новую работу, но пообещал больше подробностей позже. Комментаторы начали весело «подлавливать» новоиспеченного работника Meta. В частности, спрашивают, не составлял ли бонус $99 999 999 999, или как это, чувствовать себя предателями «ни за что». Лукас ответил: «Слава Богу, Сэм дал мне знать, что меня недооценили».

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Напомним, ранее глава OpenAI Сэм Альтман рассказывал, что его сотрудникам предлагают в Meta бонусы в размере $100 млнпо сравнению со стоимостью годового контракта, только за его заключение. Но стойкие сотрудники удерживаются, потому что в OpenAI якобы лучшие перспективы и более интересная работа. Впрочем, кажется, чтобы перейти в Meta $100 млн не нужны.