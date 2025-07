Где $100 млн?! Сотрудники OpenAI перешли в Meta и не получили бонус, о котором рассказывал Сэм Альтман

Трое бывших сотрудников OpenAI перешли на работу в Meta, где их не ждал тот заоблачный бонус, о котором недавно рассказал их экс-работодатель Сэм Альтман.

Более того, один из них, Лукас Байер, назвал слова своего бывшего шефа «фейковыми новостями». Интересно, как теперь отреагирует OpenAI и как повлияет эта информация на намерения остальных потенциальных перебежчиков, которые, вероятно, уже мысленно выстроились в очередь за желанными $100 млн.

Как рассказывает Wccftech, в ноябре Лукас Байер и двое его коллег, Александр Колесников и Сяохуа Чжай, присоединились к OpenAI, чтобы открыть офис компании в Цюрихе. На днях Байер написал в X, что он и указанные его коллеги присоединились к Meta. Интересно, что еще раньше это трио работало в Google DeepMind. Байер говорит, что ни ему, ни Колесникову, ни Чжаю не выплачивали за подписание контракта $100 млн.

hey all, couple quick notes:

1) yes, we will be joining Meta.

2) no, we did not get 100M sign-on, that’s fake news.

Excited about what’s ahead though, will share more in due time!

cc @__kolesnikov__ and @XiaohuaZhai.

— Lucas Beyer (bl16) (@giffmana) June 26, 2025