Акционер судится с Apple из-за «фальшивой» презентации Siri

Когда Apple в прошлом году представила iOS 18, фанаты техники и инвесторы затаили дыхание, а некоторые начали подбрасывать чепчики в воздух. Ведь в центре обновления был не просто какой-то мелкий пересмотр дизайна, а новое поколение персонализированной Siri с элементами искусственного интеллекта — Apple Intelligence. Ожидания были большие, а вот с результатами что-то пошло не так.

Главная звезда WWDC 2024 — персонализированная Siri — должна была стать прорывом, способным перетянуть одеяло инноваций на сторону Apple. Но вместо впечатляющих функций пользователи получили… молчание. Компания отложила релиз этой функции, сославшись на «проблемы с надежностью». В ответ — недовольство, в частности от акционера Apple Эрика Такера, который подал на компанию иск в суд Калифорнии. И не просто иск, а групповой, с обвинением в нарушении федерального закона о ценных бумагах США.

Истец утверждает, что Apple «приукрашивала реальность», когда на WWDC 2024 демонстрировала Siri с поддержкой ИИ. Мол, компания не имела рабочего прототипа, но создала впечатление, будто функция вот-вот будет готова. Это якобы ввело в заблуждение инвесторов. А потом релиз отложили, из-за чего акции компании резко упали почти на 13%.

Согласно иску, на момент презентации у компании не было ни готового продукта, ни реальных оснований обещать, что функция выйдет в рамках iPhone 16. Вишенка на торте: упоминание о том, что демонстрация Siri на сцене была не живым показом, а видеоконцептом. Хотя, стоит отметить, в Apple на это ответили, что демонстрация была «настоящей», просто функция еще нуждается в доработке.

Заметим, Apple обещала выпустить персонализированную Siri еще с iOS 18.4, но сначала перенесла дату на 18.5, а впоследствии — на следующий год. В то время как конкуренты (Google с Veo и Gemini, OpenAI с ChatGPT, а также Samsung с Galaxy AI) уже вышли на арену с реальными возможностями, купертиновцы до сих пор допиливают функционал, который вроде бы готов.

Ирония в том, что это уже не первая задержка этой Siri, но первая — с такими юридическими последствиями от собственного акционера, который, похоже, устал ждать чуда. Ранее похожий иск подали пользователи, которые не дождались работы Apple Intelligence как в рекламе. И пока Apple чинит свою «умную помощницу», OpenAI и Google уже диктуют тренды. Хотя поначалу Google тоже была в роли догоняющей.

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Источник: wccftech