Уряд знизив ціну на електроенергію до 1,44 грн за кВт⋅год — з 1 жовтня і лише за обсягу споживання до 250 кВт⋅ч на місяць





З 1 жовтня тариф на електроенергію для домогосподарств, які споживають менш як 250 кВт⋅ч на місяць, знизиться з теперішніх 1,68 грн до 1,44 грн за кВт⋅год. Відповідне рішення уряд затвердив на засіданні 11 серпня, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Водночас для тих українських родин, які споживають понад 250 кВт⋅ч на місяць, ціна залишиться без змін. В Кабміні підкреслили, що зниження — ініціатива Президента Володимира Зеленського.

В уряді відзначили, що середньомісячне споживання одного українського домогосподарства у 2020 році склало 168 кВт⋅год.

Що цікаво, напередодні про зниження ціни до 1,44 грн за кВт⋅год та перехід на товарно-фінансову модель ПСО для населення замість чинної товарної моделі повідомила ексміністерка енергетики Ольга Буславець на своїй сторінці у Facebook.

Як розвивались події навколо тарифу на електроенергію для населення

З 1 січня 2021 року Кабмін скасував пільговий тариф на електроенергію для населення за перші 100 кВт⋅год, який складав 0,9 грн за кВт⋅год, та ввів єдину ринкову ціну — 1 гривні 68 копійок за кВт⋅год. Подорожчання більшою мірою було зумовлене кризою українського енергоринку, яка своєю чергою стала наслідком «‎ефективного» державного менеджменту, що вже обговорювалось далеко не один раз. Власне, як наслідок, ДП НАЕК «‎Енергоатом» у 2020 році замість прогнозованого прибутку в 1,6 млрд гривень отримало 4,8 млрд чистого збитку.

Спочатку єдиний тариф затвердили до 31 березня 2021 року, і відтоді декілька разів уряд поновлював постанову — востаннє її продовжили до 1 вересня.