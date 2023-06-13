Устройства Android теперь видят файлы и папки Windows 11 — пока в тестовом режиме

Microsoft постепенно разворачивает общий доступ из Android к файлам Windows 11 в рамках интеграции устройств с мобильной ОС в настольную. Обновление подсистемы Windows для Android уже доступно всем участникам программы предварительной оценки Windows. Тестовая версия Windows 11 теперь включает обмен файлами, поддержку перетаскивания, улучшения работы с камерой и исправления ошибок.

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«Мы прислушивались к сообществу – многие из вас просили нас поддержать обмен файлами между Windows и подсистемой Android, — говорится в сообщении команды Windows Subsystem for Android. — Мы рады сообщить, что подсистема теперь может совместно использовать пользовательские папки Windows, такие, как «Документы» и «Изображения», поэтому такие сценарии, как загрузка фотографии в приложение для социальных сетей или редактирование видео в приложении для творчества, работают без проблем».

Общий доступ к папкам и файлам включен по умолчанию в тестовой сборке. Приложения Android могут просматривать или редактировать файлы Windows только с разрешения пользователя. Приложения Android должны отображать диалоговое окно запроса разрешения, его затем можно отозвать в настройках. Windows сканирует все приложения Android с помощью Microsoft Defender или любого другого установленного антивируса, чтобы предотвратить загрузку вредоносных приложений.

Microsoft ограничивает поддержку общего доступа к файлам только папками профиля пользователя Windows, включая «Документы», «Фотографии» и «Видео». Системные папки Windows, внешние диски или служебные папки, такие как Program Files, не будут поддерживаться. Некоторые типы файлов, такие как .exe, также заблокированы.

Microsoft уже развернула обновление на всех каналах Windows Insider – поддержка общего доступа к файлам, скорее всего, появится у всех пользователей Windows 11 в ближайшие недели. Microsoft обычно не выпускает обновления Windows для канала Release Preview до тех пор, пока они не будут готовы к выпуску.

Источник: Microsoft, The Verge