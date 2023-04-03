Google расширил простой обмен файлами в Android на ПК – бета-версия приложения Nearby Share доступна для Windows

Google выпустил бета-версию приложения Nearby Share для Windows, которое значительно упрощает передачу файлов между мобильным телефоном и ПК. Программу можно скачать с веб-сайта Android. Для ее работы понадобится ​​64-разрядная в Windows 10 или более поздняя версия для систем x86-x64, компьютер должен быть оснащен Wi-Fi или Bluetooth. Приложение работает внутри экосистемы Android с 2020 года.

Для предотвращения спама программа позволяет выбрать, кто может видеть устройство и отправлять файлы. Компьютер можно сделать видимым для всех, для ваших контактов, только для собственных устройств или скрыть. Приложение работает в фоне.

Для передачи файлов с ПК на телефон Android их можно перетащить в приложение или отправить из меню правой кнопки мыши. Между устройствами, на которых выполнен вход в одну и ту же учетную запись Google, файлы принимаются автоматически даже с выключенным экраном, не требуя активности пользователя.

В настоящее время бета-версия Nearby Share работает с телефонами и планшетами, в дальнейшем Google намерен расширить его совместимость на все устройства Android.

Nearby Share для ПК с Windows в настоящее время не поддерживается в следующих регионах: Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Донбасс, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания и Швеция.

Источник: Google