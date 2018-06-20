Устройство Autopilot Buddy, обманывающее систему контроля Tesla Autopilot, признано небезопасным и подлежит запрету

Несмотря на то, что компания Tesla предупреждает о необходимости следить за дорожной ситуацией и не отрывать руки от рулевого колеса при активации функции Autopilot, владельцы электромобилей этого производителя всё равно зачастую пренебрегают этой рекомендацией. Иногда это приводит к плачевным результатам. И даже использование специальных систем контроля, которые проверяют, держит ли водитель руки на рулевом колесе, не является надёжным решением проблемы.

Подобно тому, как в наших реалиях пользуются популярностью заглушки для замка ремня безопасности, в США предлагаются устройства для обмана системы контроля Tesla Autopilot. Отметим, расширенная система поддержки водителя Tesla Autopilot работает только при наличии постоянного давления на рулевое колесо. Если руки водителя не обнаружены, сначала начинает мигать соответствующее уведомление на дисплее за рулём, затем система издаёт звуковые предупреждения, а в конечном итоге Autopilot отключается. Но благодаря использованию устройства Autopilot Buddy можно обмануть систему контроля наличия рук водителя на рулевом колесе. Фактически, Autopilot Buddy представляет собой два кусочка пластика специфической формы, которые крепятся друг к другу на рулевом колесе при помощи магнита, и имитируют расположение пальцев водителя на датчике. В результате, система считает, что водитель контролирует поведение автомобиля, и Autopilot не отключается. Устройство Autopilot Buddy начало выпускаться в октябре 2015 года и продаётся по цене $199.

Однако теперь выпуск этого устройства запрещён. Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) издала предписание производителю Autopilot Buddy остановить выпуск гаджета. Регулятор считает неприемлемым использовать устройства для обмана системы безопасности автомобиля

«Не позволяя системе безопасности предупреждать водителя о необходимости возврата рук на рулевое колесо, этот продукт отключает важную меру предосторожности и может подвергнуть риску потребителей и других участников дорожного движения», — заявил заместитель руководителя NHTSA Хайди Кинг.

На сайте Autopilot Buddy сказано, что устройство изготавливается в США, но в настоящее время не доступно для покупки в США. Торговая марка Autopilot Buddy зарегистрирована на компанию Dolder, Falco, and Reese LLC, расположенную в Валенсии, штат Калифорния.

Источник: The Verge