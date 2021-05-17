Утечка демонстрирует обновлённые элементы интерфейса Android 12, включая виджеты и уведомления

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Буквально за день до начала конференции для разработчиков Google I/O 2021 в интернете обнаружилась новая утечка, проливающая свет на грядущую версию мобильной операционной системы Android 12. В новом видео от Джона Проссера показаны слайды презентации Android 12, на основании которых можно сделать выводи об изменениях во внешнем виде ОС.

На первом слайде показано, чего в целом ожидать от Android 12: «Прекрасный новый опыт», «Более надёжная защита конфиденциальности и безопасности» и «Все ваши устройства лучше работают вместе».

В видео Проссера также содержится слайд, который показывает новый пользовательский интерфейс следующей версии Android, включая новый виджет мультимедиа, управление яркостью, виджет погоды, виджет аналоговых часов, переключатель отложить/отклонить и уведомления (в правом нижнем углу экрана).

Проссер также показывает фрагмент видео из грядущей презентации, где видны обновлённые уведомления, новый дизайн клавиатуры и новый экран блокировки с большими часами.

Источник: The Verge