Утечка раскрыла некоторые функции беспроводных наушников Samsung Galaxy Buds 2

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Как ожидается, 11 августа состоится мероприятие Samsung Galaxy Unpacked. Но благодаря ранней бета-версии плагина серверного обновления Samsung уже удалось узнать многие сведения о грядущих беспроводных наушниках Galaxy Buds 2. Ранее подобным образом просочилась информация о модели Samsung Galaxy Buds Pro.

Благодаря анализу кода приложения удалось выяснить некоторые новые факты о наушниках. Также выяснилось, что приложение содержит несколько фотографий наушников в черном, белом, серо-зелёном, фиолетовом и желтом цветах. Желтый и серо-зелёный – это новые цвета, которых раньше не видели. В приложении не было изображений батарейного кейса, за исключением простого штрихового рисунка, соответствующего футляру Buds Pro и Buds Live.

Из новых функций упоминается возможность активировать шумоподавление в одном наушнике. Эта опция в настоящее время невидима в приложении. Предполагается, что она будет доступна, если приложение обнаружит, что на подключенных наушниках установлена ​​определённая версия прошивки. Существует также интерактивное руководство, которое поможет пользователю правильно носить наушники (аналогично Buds Live). Кроме того, теперь можно индивидуально включать или отключать действия, доступные через однократное касание, двойное касание, тройное касание и касание и удержание.

Само приложение также претерпело некоторые изменения. Панель управления аккумулятором была переработана и стала более простой в использовании. Следует отметить, что некоторые настройки, такие как голосовое пробуждение Bixby и активное шумоподавление в одном наушнике, не видны на скриншотах, но они существуют. Страница эквалайзера осталась прежней, тогда как страница «Найди мои наушники» была немного переработана. По данным приложения, каждый наушник имеет встроенный аккумулятор ёмкостью по 61 мАч, а батарея зарядного кейса имеет ёмкость 472 мАч.

Модель Galaxy Buds 2 будет лишена некоторых функций, доступных в Buds Pro. Например, отсутствует возможность управления громкостью, функция окружающего звука с охватом 360 градусов, функция более точной настройки активного шумоподавления.

Следует отметить, что данное приложение является предварительной версией. До момента презентации беспроводных наушников Samsung Galaxy Buds 2 некоторые его элементы и функции ещё могут претерпеть изменения.

Источник: xda-developers