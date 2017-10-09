В 2012 году хакеры взломали Disqus и украли данные о пользователях

Компания Disqus обнаружила, что она стала жертвой хакеров ещё в 2012 году. В результате, злоумышленники получили доступ к некоторым данным о пользователях сервиса.

Утечка данных затронула такие сведения, как имена пользователей и связанные с ними адреса электронной почты, датированные ещё 2007 годом. Также хакерами был получен доступ к информации о датах присоединения к сервису и последней авторизации, которая хранилась в обычном текстовом виде и затрагивала 17,5 млн пользователей. Кроме того, злоумышленники смогли выкрасть данные о хэшах (SHA1) паролей примерно трети пользователей.

Как отмечают в Disqus, об утечке стало известно лишь в минувший четверг, когда специалист по вопросам кибербезопасности Трой Хант уведомил компанию о том, что он получил в своё распоряжение копию информации. После этого на протяжении 24 часов компания устранила уязвимость, начала рассылать уведомления пострадавшим пользователям и принудительно сбросила их пароли.

Источник: Engadget