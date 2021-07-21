В аеропорті Львова виявили та підірвали схожий на вибухівку предмет, який виявився сумкою з ноутбуком пасажирки





Сьогодні вранці, 21 липня, у зоні очікування на першому поверсі Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького працівники служби безпеки виявили підозрілу сумку, в якій може бути вибухівка. Через цей інцидент служба безпеки викликала поліцію приблизно о 9:25 ранку. На місце події виїхали слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, співробітники інших служб поліції Львівщини, а також патрульні поліцейські.

Щоб уникнути можливих жертв, правоохоронці евакували пасажирів та працівників аеропорту – близько 300 людей. Проте пасажирів, що уже пройшли паспортний контроль і перебували у зоні вильоту не евакуйовували. Патрульна поліція перекрила в’їзди на територію аеропорту. Разом з тим, було затримано близько 20 рейсів.

Поліцейські обстежили приміщення аеропорту та прилеглу територію, вибухонебезпечних предметів виявлено не було. Разом з тим, за даними ресурсу ZAXID.NET, детектор вибухівки дав позитивний сигнал на вміст залишеної сумки. Підозрілу сумку, в якій могла бути вибухівка, спеціалісти-вибухотехніки вивезли за межі приміщення аеропорту, дотримуючись усіх заходів безпеки та використовуючи спеціальне обладнання. Для цього задіяли спеціального дистанційно керованого робота. За межами приміщення аєропорту підозрілий предмет було знешкоджено методом підриву.

Попередньо, вибухівки у сумці не виявлено. Усі вилучені речі направлено на експертне дослідження. За даними ресурсу ZAXID.NET, після підриву в сумці знайшли рештки звичайного ноутбука.

Директорка львівського аеропорту Тетяна Романовська заявила, що власницю покинутої сумки вже знайшли. Нею виявилася пасажирка з Азії, зареєстрована на рейс Turkish Airlines Львів-Стамбул, який мав відлетіти о 10:00. Через зазначений інцидент літак затримали на 3 години. Після розмови з поліцією забудькувата пасажирка все ж вилетіла цим рейсом до Стамбула. Близько 12:00 львівський аеропорт відновив повноцінну роботу.

Джерело: Національна поліція, ZAXID.NET