В ARC Raiders исчезла украинская локализация: студия говорит, что ее добавили по ошибке

Рано радовались: Embark Studios сообщила, что по ошибке добавила украинскую локализацию в ARC Raiders вместе с патчем 1.13.0. Однако есть хорошие новости.





Разработчики сообщили в в сообщении Steam, что обновление «выявило несколько непредвиденных проблем». Они выпускают фиксы на все платформы, однако на Xbox будут некоторые задержки. В течение этого времени игроки Xbox, к сожалению, не смогут играть в различные режимы.

По словам Embark Studios, часть украинской локализации случайно появилась в игре, что объясняет лишние движения для настройки в Steam. Студия активно работает над полным переводом на украинский язык и выпустит его, как только он будет готов. Когда именно это произойдет пока неизвестно.

В остальной части сообщения разработчики рассказали, что исправили баг с хаотичным изменением скорострельности некоторых видов оружия. Они также пофиксили скорость появления первого лута во время мародерства. Отдельно патч закрыл проблему с косметикой: вещи за жетоны рейдеров теперь видны в меню настроек даже до покупки.

Напомним, в предыдущем обновлении ARC Raiders появился режим «Соло против отрядов» для игроков от 40 уровня, где можно заработать дополнительные +20% опыта. Также карта Buried City получила альтернативную версию с птицами под названием Bird City, появилась специальная витрина с наградами и система античита с тремя этапами наказания.





После выхода обновления часть игроков в Steam жаловалась, что серверы начали лагать, текстуры ломаются и во время рейдов они теряют весь лут. Некоторые рейдеры зависали на одном месте и не могли отбиваться против роботов. Со своей стороны Embark Studios просит активно сообщать о проблемах, чтобы фиксировать баги и работать над их решением.