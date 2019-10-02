В бета-версии iOS 13.2 появилась поддержка технологии Deep Fusion для повышения качества фотографий

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Во время недавней презентации, посвящённой анонсу смартфонов серии iPhone 11, компания Apple также рассказала и о новой технологии для камер, которая получила название Deep Fusion. Она призвана улучшить качество фотографий, получаемых камерами смартфонов.

Технология Deep Fusion заключается в том, что камера делает несколько снимков одной сцены: 4 фотографии ещё до фактического нажатия на соответствующую кнопку съёмки, 4 фотографии уже после нажатия на кнопку, ещё одну фотографию с длительной выдержкой. Затем 8-ядерный блок Neural engine анализирует все снимки, выбирает наилучшие из них и создаёт высококачественное итоговое изображение с HDR, хорошей детализацией и резкостью.

Блок ИИ в процессоре анализировать каждое изображение и по-разному обрабатывать снимки в зависимости от того, что он обнаружит в кадре: небо, листву, оттенки кожи. Текстура и оттенки цветов на итоговом изображении основаны на соотношении, полученных блоком Neural engine процессора A13.

Технология Deep Fusion доступна только для наиболее новых смартфонов iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Она будет активирована вместе с выходом версии операционной системы iOS 13.2, которая пока что доступна в качестве бета-версии для разработчиков.

Источник: gsmarena