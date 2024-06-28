Новости Софт 28.06.2024 в 18:15 comment views icon

В больницу через «Дію» — в приложении появятся медицинские данные

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Катерина Даньшина

Автор новостей

В больницу через «Дію» — в приложении появятся медицинские данные

Кабмин поддержал постановление, которое предусматривает отображение медицинских данных украинцев в приложении «Дія».

Согласно с сообщением Минцифры, в дальнейшем через «Дію» украинцы смогут зарегистрироваться или авторизоваться в электронной системе здравоохранения (ЭСОЗ) как пациент, выбрать семейного врача, подать запрос на подписание декларации или, при необходимости, отменить текущую.

Также можно вносить изменения в персональные данные в ЭСОЗ сразу через «Дію» — сейчас для того, чтобы изменить любую информацию о себе (даже номер телефона) необходимо обращаться к врачу напрямую или подавать обращение в НСЗУ.

В ближайшее время в приложении вы сможете воспользоваться следующими функциями:

  • зарегистрироваться как пациент в центральной базе данных ЭСОЗ
  • самостоятельно подавать декларации о выборе врача — семейного врача, терапевта или педиатра
  • пересматривать ранее поданные декларации, а при необходимости — расторгнуть декларацию с врачом
  • изменить свои персональные данные, которые есть в центральной базе данных ЭСОЗ

В дальнейшем функционал сервиса планируют расширять.

  • Украинский электронный сервис государственных услуг запустили в 2019 году, а через год официально заработало отдельное мобильное приложение «Дія» — которое уже превысило отметку в 20 млн уникальных пользователей (немалая часть пришла именно за время полномасштабного вторжения — если в феврале 2022-го насчитывалось 14 млн, то уже в мае 2023-го — 19 млн).

Напомним, что в начале июля на портале «Дія» планируют запустить в бета-тесте электронное бронирование.

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Минцифры назвало сроки запуска электронного бронирования в «Дії»


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