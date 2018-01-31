В «Борисполе» задержали 200 единиц оборудования для майнинга, которое пытались ввезти в Украину по заниженной стоимости

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Сотрудники Киевской таможни выявили в аэропорте «Борисполь» схему незаконного ввоза в Украину крупной партии оборудования для майнинга криптовалют. Груз, включающий 200 устройств для майнинга (судя по фотографиям, речь идёт об ASIC-системах Bitmain), направлялся авиатранспортом одному из украинских субъектов хозяйствования. Всё оборудование массой нетто 950 кг изъятто до вынесения судом решения по делу.

Правонарушители приобрели дорогостоящее оборудование для майнинга на территории Гонконга и пытались переместить его через таможенную границу Украины, предоставив документы с ложными сведениями о стоимости товара. Указанная в документах таможенная стоимость не уточняется. Однако, по данным на сайте гонконгского производителя, минимальная стоимость конфискованной партии товаров составляет в эквиваленте 13 млн грн. Отмечается, что вследствие указанной незаконной сделки государственный бюджет Украины мог потерять миллионы гривен.

По данным ГФСУ, по факту попытки ввоза оборудования для майнинга криптовалют с указанием заниженной стоимости возбуждено административное дело о нарушении таможенных правил по ст. 483 Таможенного кодекса Украины.

Источник: ГФСУ