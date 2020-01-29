В будущем обслуживанием спутников и очисткой орбиты Земли от космического мусора могут заняться роботы





В наши дни создание и запуск спутника на околоземную орбиту требует огромных ресурсов, поскольку является частью сложных технологий. При этом сам аппарат безвозвратно отправляется в космос, и, если что-то сломается, вы ничего не сможете сделать. Космическая отрасль пытается сделать запуск спутников чуть менее рискованным, поэтому сейчас набирает обороты бизнес по спутниковому обслуживанию. Он предусматривает создание роботов, которые могут ремонтировать вышедшие из строя спутники, заправлять их или выводить на орбиты, где они прослужат ещё много лет. Эти роботы также могут быть использованы для очистки орбиты от мусора, направляя отработавшие спутники в атмосферу Земли, где они сгорают.

Такая услуга крайне необходима спутниковым операторам, потому что «мертвый» спутник может привести к серьёзным последствиям. Во-первых, это потеря прибыли для компании, во-вторых, потеря репутации. Мало того, что акционеры начнут нервничать из-за того, что спутник вышел из строя, так ещё и страховые компании задумаются о предоставлении страховки в следующий раз. Но прежде всего сломанные спутники могут быть опасными, когда превращаются в космический мусор, вращаясь вокруг Земли со скоростью свыше 27 тыс. км/ч.

Вероятность того, что «мёртвые» спутники столкнутся друг с другом, увеличивается. Эта перспектива становится ещё более пугающей, если учесть, что несколько компаний, таких как SpaceX, OneWeb и Amazon, хотят запустить на орбиту огромные группировки интернет-спутников. К слову, на днях служба по слежению за космическим мусором LeoLabs сообщила о возможном столкновении космического телескопа IRAS, запущенного на орбиту в 1983 году, и спутника GGSE-4, запущенного в 1967 году. Это может произойти 29 января, хотя вероятность, что это произойдет составляет 1 к 100.

Эпоха спутникового обслуживания пока находится на начальном этапе своего развития, но на текущий год уже запланировано несколько миссий с целью демонстрации новых технологий.

Источник: The Verge