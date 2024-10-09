В электромобилях BMW и Mini заработает стриминг фильмов Paramount+. Но есть нюансы

Электромобили BMW и Mini, оснащенные BMW или Mini Operating System 9, получают стриминговый сервис Paramount+ в дополнение к пакетам BMW Digital Premium или Mini Connected Package.

Сервис будет работать для автовладельцев на территории Австрии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, США и Швейцарии. Интеграция Paramount+ откроет доступ водителям к большому количеству блокбастеров, новых оригинальных фильмов и сериалов.

Однако стоит заметить, что просмотр трансляций не будет постоянным. В целях обеспечения безопасности, водители смогут смотреть фильмы и сериалы Paramount+ только тогда, когда автомобиль BMW или Mini будет неподвижным. Демонстрация контента автоматически выключается, когда автомобиль возобновляет движение.

Еще один нюанс, на который стоит обратить внимание — автовладельцам придется отдельно платить за Paramount+. Стоимость сервиса не входит в пакет BMW Digital Premium или Mini Connected Package.

Чтобы получить доступ к Paramount+, нужно использовать приложение Video App (DTS AutoStage Video Service Powered by TiVo) в последних версиях информационно-развлекательных систем BMW и Mini. Кроме Paramount+, в приложении также доступны Pluto TV, Bloomberg, TED, Yahoo и Chili, а также стриминговые сервисы, специфичные для определенных рынков.

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Источник: arenaev

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