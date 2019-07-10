В Энергодаре хотят построить экологически чистый технопарк EcoTechnoPark стоимостью 11,2 млрд грн, инвестором может стать Amazon





Холдинг TECHIIA намерен создать первый в Украине экологически чистый инновационный технопарк EcoTechnoPark. Он будет возведён в городе Энергодар Запорожской области и займёт площадь более 100 га.

Как отмечают авторы проекта, такой технопарк станет уникальным для Украины. Он призван решать глобальную мировую проблему скоростной обработки данных. В то же время этот проект экономично использует природные ресурсы. На территории парка будут размещены высокотехнологичные мощности для обработки данных с полным энергетическим обеспечением. При этом инфраструктура парка сможет удовлетворить требования самых взыскательных клиентов, которые нуждаются в обработке видео: кино- и видеостудий, студий по разработке видеоигр и тому подобное.

При этом EcoTechnoPark предусматривает замкнутый цикл производства. Согласно проекту, это будет первый в своём роде экологический технопарк, который питается с возобновляемых источников электроэнергии: ветрогенераторов и солнечных батарей. В то же время планируется эффективно использовать тепло, которое генерируют вычислительные мощности центров обработки данных. Тепловая энергия будет направлена на обогрев агроферм. Это позволит не только правильно распределять энергию, но и создать дополнительные рабочие места и выращивать экологически чистые овощи и фрукты в течение всего года. Дополнительно отмечается, что здания с высокотехнологичным оборудованием разместятся среди деревьев ландшафтного парка, на территории также будет озеро с зоной отдыха. Кроме того, будет создан «зелёный офис» для персонала. Всего на территории парка планируется возвести 18 зданий, включая центры обработки данных, административные сооружения и агрокомплекс. Также в планах значится вертолётная площадка. В процессе строительства будут использоваться материалы украинского производства. Само строительство может начаться уже в октябре этого года. Сейчас идет согласование проекта и подготовка необходимой документации. Запуск первой очереди проекта запланирован на 2020 год.

В холдинге TECHIIA отмечают, что технопарк EcoTechnoPark позволит создать новые рабочие места (несколько сотен), генерировать валютную выручку и направлять средства в бюджет в виде налогов (около 1 млрд грн в год). Ожидается, что прямые инвестиции на протяжении всех пяти этапов реализации проекта составят около 11,2 млрд грн. По некоторым данным, инвестором выступит компания Amazon, которая в Энергодаре будет действовать через своего представителя в лице «Дайналайн Констракшн». Однако в пресс-службе TECHIIA не смогли подтвердить или опровергнуть эту информацию, ограничившись комментарием, что «идут переговоры со многими потенциальными инвесторами».

Источник: TECHIIA, novograd