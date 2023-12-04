Новости Игры 04.12.2023 в 10:13 comment views icon

«В Fortnite Festival секса нет» ─ Epic Games прокомментировала рейтинг Teen, присвоенный из-за «сексуального контента»

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Недавно Epic Games запустила 1-ю главу 5-го сезона в Fortnite. Он включает в себя всевозможный новый контент и кроссоверы. Пожалуй, наиболее важной частью обновления является добавление новых режимов в Fortnite, включая Fortnite Lego, Rocket Racing и Fortnite Festival. Последний режим представит новую музыкальную игру во вселенной Fortnite. Однако возникла некоторая путаница относительно того, что именно Harmonix и Epic Games делали с Fortnite Festival, когда выяснилось, что игра имеет рейтинг Teen частично из-за «сексуального контента».

На самом деле в Fortnite Festival не будет откровенного контента. После того, как в социальных сетях начали распространяться слухи, разработчики написали в X (ранее Twitter), что «в Fortnite Festival секса нет». На самом деле игра получила свой рейтинг из-за сексуальных отсылок, обнаруженных в текстах песен, которые могут звучать у пользователей. Это имеет смысла, учитывая сотрудничество Epic с такими артистами, как Эминем.

Fortnite Festival стартует 9 декабря. The Weeknd станет первой «Музыкальной иконой». На мероприятии будет представлен новый платный пропуск, который включает в себя все виды новой косметики и контента для Фестиваля. Главным преимуществом, вероятно, являются три новые песни, а также скин для The Weeknd.

Слухи утверждают, что в дальнейшем в Fortnite Festival появятся и другие артисты, включая Lady Gaga, Linkin Park, Toto, Imagine Dragons и Alice Cooper.

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Источник: comicbook

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