«В Fortnite Festival секса нет» ─ Epic Games прокомментировала рейтинг Teen, присвоенный из-за «сексуального контента»

Недавно Epic Games запустила 1-ю главу 5-го сезона в Fortnite. Он включает в себя всевозможный новый контент и кроссоверы. Пожалуй, наиболее важной частью обновления является добавление новых режимов в Fortnite, включая Fortnite Lego, Rocket Racing и Fortnite Festival. Последний режим представит новую музыкальную игру во вселенной Fortnite. Однако возникла некоторая путаница относительно того, что именно Harmonix и Epic Games делали с Fortnite Festival, когда выяснилось, что игра имеет рейтинг Teen частично из-за «сексуального контента».

Can’t believe we need to post this but — there’s no ‘sex’ in Fortnite Festival.

Our PEGI ratings descriptor refers to sexual references in lyrical content.

— Fortnite Festival (@FNFestival) December 3, 2023