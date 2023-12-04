«В Fortnite Festival секса нет» ─ Epic Games прокомментировала рейтинг Teen, присвоенный из-за «сексуального контента»

Недавно Epic Games запустила 1-ю главу 5-го сезона в Fortnite. Он включает в себя всевозможный новый контент и кроссоверы. Пожалуй, наиболее важной частью обновления является добавление новых режимов в Fortnite, включая Fortnite Lego, Rocket Racing и Fortnite Festival. Последний режим представит новую музыкальную игру во вселенной Fortnite. Однако возникла некоторая путаница относительно того, что именно Harmonix и Epic Games делали с Fortnite Festival, когда выяснилось, что игра имеет рейтинг Teen частично из-за «сексуального контента».

Can’t believe we need to post this but — there’s no ‘sex’ in Fortnite Festival. Our PEGI ratings descriptor refers to sexual references in lyrical content. — Fortnite Festival (@FNFestival) December 3, 2023

На самом деле в Fortnite Festival не будет откровенного контента. После того, как в социальных сетях начали распространяться слухи, разработчики написали в X (ранее Twitter), что «в Fortnite Festival секса нет». На самом деле игра получила свой рейтинг из-за сексуальных отсылок, обнаруженных в текстах песен, которые могут звучать у пользователей. Это имеет смысла, учитывая сотрудничество Epic с такими артистами, как Эминем.

Fortnite Festival стартует 9 декабря. The Weeknd станет первой «Музыкальной иконой». На мероприятии будет представлен новый платный пропуск, который включает в себя все виды новой косметики и контента для Фестиваля. Главным преимуществом, вероятно, являются три новые песни, а также скин для The Weeknd.

Слухи утверждают, что в дальнейшем в Fortnite Festival появятся и другие артисты, включая Lady Gaga, Linkin Park, Toto, Imagine Dragons и Alice Cooper.

Источник: comicbook