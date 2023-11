Fortnite чекає на «Великий вибух» за участю Емінема ─ подія стане «новим початком» гри

Попередні чутки підтвердилися – Емінем з’явиться у Fortnite у рамках святкування фіналу четвертого розділу гри. Epic Games підтвердила, що Емінем виступить наживо, а гравці зможуть придбати кілька різних скінів, створених на зразок репера.

Фінальна подія сезону Fortnite під назвою The Big Bang («Великий вибух») стартує 2 грудня о 14:00 за східним часом (21:00 за Київським часом). Розробники кажуть, що гравці зможуть «дивитися на Емінема… як на Емінема» під час заходу, який знаменує закінчення глави Fortnite OG, що повернула гру до її витоків. Fortnite називає цю подію «новим початком» гри, потенційно натякаючи на появу нового острова.

Водночас розробники Fortnite підготували три скіни з образом Емінема: Rap Boy, Slim Shady та Marshall Never More. Гравці зможуть придбати їх у магазині предметів, починаючи з 29 листопада. Відвідавши захід, гравці зможуть розблокувати екран завантаження The Big Bang та стиль Marshall Magma Style для костюма Marshall Never More, який додасть Емінему сяючі очі та вогняну шкіру.

Ця співпраця з Емінемом дуже схожа на виступ Тревіса Скотта у Fortnite у 2020 році, який відвідали понад 12 млн осіб. Однак поява Емінема могла б залучити ще більше глядачів з огляду на популярність Fortnite OG.

Джерело: The Verge