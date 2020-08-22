В Германии стартовало производство электрокроссоверов Volkswagen ID.4, хотя презентация модели назначена только на конец сентября

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Несмотря на то, что официальная презентация электромобиля Volkswagen ID.4 пока так и не состоялась (ее проведут в конце сентября), немецкий автопроизводитель уже заявил о начале производства модели на фабрике в Цвиккау (Германия).

В отличие от первой модели линейки Volkswagen ID.3, предназначенной исключительно для европейского рынка, электрокроссовер Volkswagen ID.4 будет производиться и продаваться на всех крупнейших авторынках, включая Европу (Цвиккау), США (Чаттануга) и Китай (Антин). В Германии сборка уже стартовала, в Китае также начали наладку сборочных линий, а вот производство электромобилей в США начнется не ранее 2022 года — до этого момента в Северную Америку будут поставлять экземпляры европейской сборки.

Немцы отводят фабрике в Цвиккау ключевую роль в развитии электромобильной линейки бренда. До конца текущего года должна завершиться модернизация сборочных линий, в которую уже инвестировали 1,2 млрд евро, в результате фабрика будет производить исключительно электромобили.

За полный 2021 год Volkswagen рассчитывает собрать в Цвиккау порядка 300 тыс. электромобилей на модульной платформе VW MEB. К 2025 году немцы хотят выйти на суммарный уровень производства в 1,5 млн электромобилей в год.

Отметим, что первой на рынок выйдет моноприводная версия Volkswagen ID.4 с приводом на заднюю ось (200 л.с.), полноприводная двухмоторная версия (200 л.с. + 100 л.с.) появится в салонах немного позже. Запас хода будет достигать отметки 500 км, точные характеристики объявят во время сентябрьского анонса.

Напомним, что после ID.3 и ID.4 на рынок должны выйти и другие представители семейства, включая ID. VIZZION (ID.5), ID. ROOMZZ (ID.6) и др. Уже к 2025 году немецкий автопроизводитель планирует стать брендом №1 в электромобильном сегменте, представив более 20 новых электромобилей и продавая более 1 млн таких моделей в год.

Источник: Volkswagen