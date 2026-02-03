В GOG бесплатно отдают оригинальную трилогию Alone in the Dark бесплатно

GOG временно бесплатно раздает оригинальную трилогию Alone in the Dark, которые заложили основы жанра 3D-ужасов. Серия вышла даже до Resident Evil и Silent Hill.





Акция действительна только до 5 февраля, 16:00 по киевскому времени. Чтобы получить игры зайдите в раздел розыгрышей на GOG и нажмите «добавить в библиотеку». Или можно просто перейти по ссылке. В раздачу входят классические survival horror Alone in the Dark (1992), Alone in the Dark 2 (1993) и Alone in the Dark 3 (1994).

Первая часть переносит игрока в Луизиану 1920-х годов. Вы исследуете жуткое поместье, читаете записки, решаете головоломки и пытаетесь выжить среди сверхъестественных угроз. Игру можно пройти почти без боев, делая ставку на избегание опасности.

Alone in the Dark 2 резко смещает фокус в сторону экшена. Главный герой Эдвард Карнби сталкивается с гангстерами, пиратами и магией вуду. Загадки отходят на задний план, пока становится больше стрельбы. Часть игры приходится проходить за ребенка, который не может сражаться. Третья часть отправляет Карнби в проклятый город-призрак в калифорнийской пустыне. Здесь разработчики пытались совместить атмосферу первой части с более активным геймплеем второй, добавив сетинг «мистического вестерна».





Трилогия известна тем, что соединила трехмерных персонажей с нарисованными фонами. Конечно игры выглядят архаично по современным меркам, но остаются важной частью истории жанра.

Отметим, что серию пытались перезапустить в 2024 году, но новая версия не оправдала ожиданий издателя THQ Nordic и в итоге привела к закрытию студии Pieces Interactive. Теперь GOG предлагает бесплатно ознакомиться с утечками.

Источник: Polygon