В Google Docs появится отображение скрытого форматирования — этот режим давно присутствует в Microsoft Word и других текстовых редакторах

В Google Docs появится возможность видеть непечатаемые символы, сообщила компания в своем блоге. Настройка будет доступна в меню «Вид» > «Показать непечатаемые символы». В результате ее включения будут видны следующие знаки:
- Абзац/Разрыв
- Линия/Мягкий разрыв
- Разрыв раздела
- Разрыв страницы
- Разрыв столбца
- Табулирование
- Пробел
Режим может помочь упростить редактирование документа, так как это происходит в Microsoft Word и других редакторах. С его помощью можно будет легче найти ошибки в форматировании документа, нарушающие расположение элементов в нем. Видимое форматирование в сторонних редакторах было доступно много лет и для части людей является неотъемлемой частью профессиональной работы с документами. Для некоторых отсутствие такого режима могло быть сдерживающим фактором при переходе из других редакторов Google Docs.
До сих пор увидеть скрытое форматирование в Docs можно было лишь с помощью сторонних плагинов. В отзывах IssueTracker от Google по этому поводу многие заявляли, что невозможность увидеть форматирование существенно влияет на восприятие сервиса. Пользователи называют сложившуюся ситуацию существенной проблемой и недоумевают, почему функции до сих пор нет.
Google непрерывно работает над улучшением своего сервиса работы с документами, доступного всем желающим без установки и оплаты (но имеющего разные уровни доступа, отличающиеся функциональностью). В прошлом году в Google Docs появился удобный просмотр кода, настраиваемые выпадающие меню и другие функции.
Отображение скрытого форматирования в Google Docs уже внедряется с 9 января будет доступно всем пользователям с 23 января.
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Источник: Google Workspace Updates