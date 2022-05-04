В Google Docs появятся новые настраиваемые выпадающие меню, облегчающие управление проектами

Компания Google продолжает добавлять новые инструменты на базе технологии Smart Canvas в свой пакет для работы с документами. Одним из новшеств стала возможность создавать пользовательские выпадающие меню в Google Docs.

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Пользователи могут сами решать, сколько элементов им нужно в новом выпадающем меню, как они должны называться и какими цветами выделяться. Более того, Google Docs позволяет сохранить меню в качестве шаблона для последующего использования. Причём шаблоны можно использовать и для таблиц, что упрощает решение некоторых задач, например, отслеживание этапов развития проекта или запуска продукции. Доступ к новым возможностям открывается через меню «Вставка».

Таким образом, теперь бесплатный инструмент Google Docs можно использовать в качестве альтернативы платным решениям для управления проектами, таким как Asana.

«Мы надеемся, что эти функции помогут вам создавать персонализированные и организованные документы в Google Docs, упрощая совместную работу и продвигая ваш проект», — говорится в анонсе компании.

Google планирует развернуть новые функции для всех клиентов Workspace и G Suite, а также для личных учётных записей Google в ближайшие недели.

Источник: Engadget