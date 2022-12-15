В Google Docs появился удобный режим отображения кода — но обычные аккаунты доступа к нему не получат

Google Docs получит новую функцию, которая упростит отображение кода в понятной форме. Компания объявила, что добавляет блоки кода в свою систему «умного холста», которая автоматически добавит правильные интервалы и цветовое оформление для различных языков программирования, таких как Python, C или Javascript.

Ранее для того, чтобы код выглядел красиво в Google Docs, требовались обходные пути или использование не самых удобных плагинов. Хотя это не было концом света, правильное отображение кода важно для документирования, а выделение разных частей кода цветом значительно облегчает чтение, если в нем больше пары строк.

Функция включается по пути Insert > Building Blocks > Code Block, Затем нужно выбрать соответствующий язык. также можно ввести ввести «@project assets» в свой документ, чтобы вызвать меню, аналогично тому, происходит вызов выбора смайликов .

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Для развертывания этой функции потребуется некоторое время – в сообщении в блоге Google говорится, что у некоторых людей ее может не быть до 18 января, в зависимости от настроек и региона, также она будет доступна только людям с определенными уровнями подписки. Согласно пресс-релизу компании, если вы используете личную учетную запись Google, устаревшую учетную запись G Suite или различные уровни Essential и Starter Workspace, у вас не будет к ней доступа. Это немного неудобно для программистов-любителей, однако хорошо для крупных компаний.

Источник: The Verge