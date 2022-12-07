Google вводит непрерывную прокрутку результатов поиска на ПК – она будет включать данные шести обычных страниц

Поиск Google Search обеспечит непрерывную прокрутку в браузерах настольных компьютеров и ноутбуков. Он будет непрерывно загружать эквивалент шести страниц результатов, прежде чем попросит нажать кнопку «Увидеть больше».

Этот шаг следует за аналогичным изменением, сделанным для мобильных устройств в октябре прошлого года – но это не совсем «бесконечная» прокрутка. Google утверждает, что изменение в первую очередь коснется англоязычного поиска в США, но, судя по прогрессу внедрения этой функции на мобильных устройствах, стоит ожидать скорого распространения функции на другие рынки.

Изменение отражает тенденцию в дизайне социальных сетей, где новый контент постоянно загружается по мере прокрутки (у некоторых, например у Фейсбука, прокрутка может завершиться неожиданно быстро). В идеале непрерывная прокрутка должна ускорить поиск и уменьшить для сайтов важность нахождения на первой странице результатов поиска. В Google ранее заявляли, что большинство людей, которым нужна дополнительная информация, обычно просматривают до четырех страниц результатов поиска.

Однако, учитывая огромное падение количества переходов, которое происходит между первыми двумя результатами поиска и остальной частью первой страницы, борьба за место в начале списка обещает быть такой же интенсивной, как и раньше.

Курс ФІНАНСОВИЙ ДИРЕКТОР Ставайте досвідченим фахівцем з фінансів на рівні директора! РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Источник: The Verge