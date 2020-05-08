В Google Lens теперь можно скопировать рукописный текст и отправить его на ПК





Компания Google добавила в свой инструмент распознавания объектов Lens новую функцию, которая может быть полезной многим пользователям. Теперь появилась возможность копировать со смартфона рукописные заметки и вставлять их на компьютере. Правда, это работает только в том случае, если у пользователя достаточно аккуратный почерк, иначе возможны опечатки.

Чтобы воспользоваться новой функцией, потребуется последняя версия браузера Google Chrome, а также отдельное приложение Google Lens на Android или приложение Google на iOS (где доступ к Lens можно получить с помощью кнопки рядом с панелью поиска). Также необходимо войти в одну и ту же учетную запись Google на обоих устройствах.

Теперь достаточно будет навести камеру смартфона на любой рукописный текст, выделить его на экране и выбрать команду для копирования на компьютер. Затем уже на компьютере можно перейти к любому документу в Google Docs, нажать Edit, а затем Paste, чтобы вставить текст.

Ещё одним новшеством стала функция произношения. В Lens можно выделить слово и нажать на команду Listen, чтобы прослушать, как оно произносится. Данная функция уже доступна для Android и в скором времени появится на iOS. Кроме того, теперь с помощью Google Lens можно искать определения. Например, выбрав фразу «гравитационные волны», можно перейти к результатам поиска Google. Эта возможность может быть полезной при совместной подготовке домашнего задания с детьми дома в условиях карантина.

Источник: The Verge