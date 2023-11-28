В Google Messages появилась поддержка изображений Ultra HDR для RCS. Но есть нюансы

Google добавила поддержку нового для Android формата изображений Ultra HDR в Google Messages при отправке сообщений через RCS. Изображения в этом формате при отправке через RCS сохранят свои метаданные и будут правильно отображаться на принимающем устройстве.

Поддержка формата Ultra HDR появилась недавно в Android 14. Этот формат, по сути, является разновидностью JPEG. Он позволяет изображениям хранить больше информации об интенсивности света, что приводит к более детально проработанным ярким и темным участкам, а также к более насыщенным цветам. Когда такое изображение отображается на устройстве, которое может считывать эти метаданные и имеет HDR-дисплей, изображение отображается в более широком динамическом диапазоне с повышенной яркостью светлых участков и большей детализацией в тенях. При отображении на устройстве без поддержки метаданных базовое изображение JPEG отображается в стандартном динамическом диапазоне.

Google добавила поддержку Ultra HDR еще в сентябре, перед запуском Pixel 8. Смартфоны Pixel 8 — первые Android-устройства, которые снимают изображения в этом формате. Хотя старые устройства Pixel не могут снимать в Ultra HDR, они все равно могут отображать соответствующие снимки должным образом.

Несмотря на то, что поддержка Ultra HDR теперь встроена в Android, широкого распространения она не получила. У OnePlus и Oppo есть собственная версия этой функции под названием ProXDR, встроенная в их оболочку Android. При этом нет совместимости метаданных между устройствами с поддержкой Ultra HDR и ProXDR. У Apple есть подобная функция со времен iPhone X, а также используются собственные уникальные метаданные, несовместимые с другими. Остается лишь ожидать, что компании придут к соглашению в использовании единого формата, лишь после этого технология станет одинаково работать на смартфонах разных производителей.

Источник: gsmarena