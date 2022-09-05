В Харьковской области киберполиция разоблачила группу мошенников, которые на схеме с POS-терминалами и ФОПами «нагрели» банки более чем на 1 млн грн

В Харьковской области сотрудники управления противодействия киберпреступлениям совместно со следственным управлением областной полиции разоблачили масштабную мошенническую схему, организованную предприимчивым 20-летним харьковчанином.

Фигурант дела привлек к схеме еще троих граждан, регистрировавших ФОП и получавших собственные POS-терминалы. Затем незадачливые предприниматели, используя базы со скомпрометированными данными банковских карт иностранных граждан, «привязывали» краденые персональные данные к платежным системам и через NFC проводили расчеты в своих POS-терминалах. По предварительным подсчетам, подозреваемые нанесли банковским учреждениям более 1 миллиона гривен ущерба.

Во время санкционированных обысков, в которые также были привлечены работники спецподразделения «ТОР» патрульной полиции Харьковщины, по местам жительства фигурантов сотрудники полиции изъяли ноутбуки, мобильные телефоны, банковские карточки, печати и POS-терминал, который использовался в противоправной деятельности.

По факту преступления возбуждено уголовное производство по ч. 3, 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины всем фигурантам уже объявили о подозрении. Если вина будет доказана в суде (процессуальное руководство осуществляет Харьковская областная прокуратура), им грозит до 12 лет лишения свободы.