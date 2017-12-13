В Instagram теперь можно подписываться на… хештеги

Социальная сеть Instagram продолжает активно наращивать функциональность и добавлять пользователям все больше и больше возможностей, полезных и не очень. К какой именно категории отнести последнее нововведение — каждый пусть решает для себя сам, но некоторое недоумение она все же вызывает.

Не будем затягивать вступление, тем более, что все итак уже ясно из заголовка. Последнее обновление сервиса приносит возможность подписываться на хештеги и следить за ними так же, как за реальными людьми, компаниями, сообществами.

Теперь в результатах поиска соцсети можно будет увидеть релевантные хештеги по тому или иному запросу, на которые при желании можно будет подписаться, чтобы в дальнейшем отслеживать обновления. Последние будут показываться как в новостной ленте, так и в разделе «Историй». Как и в случае с людьми и страницами сообществ, пользователь в любой момент может отписаться от того или иного хештега, как бы диковинно это не звучало.

К слову, Instagram даже предлагает помощь в освоении новой функции – система показывает хештеги, на которые подписаны другие. Они отображаются списком в каждом профиле. Правда, если профиль закрыт, то увидеть их смогут только подписчики, одобренные пользователем.

Что же, несмотря на всю странность, для некоторых нововведение может стать весьма полезным инструментом для поиска новых людей с общими интересами, увлечениями и взглядами на различные аспекты жизни.

Источник: Instagram